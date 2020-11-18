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    В Одесі готуються відзначити День Гідності та Свободи

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    Оточення Зеленського саботує&nbsp;програму &laquo;Велике будівництво&raquo;? - В Одесі готуються відзначити День Гідності та Свободи
    Оточення Зеленського саботує програму «Велике будівництво»?
    Фото: Regionews

    21 листопада о 10:00 в Одесі відбудеться ритуал покладання квітів до пам'ятника Т.Г. Шевченку

    21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи.

    Цьогоріч відзначається сьома річниця початку масових акцій громадянського протесту, які відбулися під час Революції Гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), а також проходить вшанування громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності.

    З нагоди святкування Дня Гідності та Свободи 21 листопада 2020 року о 10:00 в Центральному парку культури та відпочинку Одеси буде проведений ритуал покладання квітів до пам'ятника Т.Г. Шевченку.

    Протягом листопада в закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти, бібліотеках міста пройдуть заходи відповідної тематики.

    Враховуючи введений карантин, заходи проводяться з дотриманням санітарних та карантинних вимог.

    У зв'язку з проведенням ритуалу покладання квітів до пам'ятника Т.Г. Шевченку з 08:00 до 10:30 21 листопада  буде тимчасово заборонено паркування та припинено рух транспортних засобів на ділянці від будинку № 24 до будинку № 36 вулицею Маразліївською та Сабанським провулком.

    Теги: Революція Гідності Одеса карантин
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