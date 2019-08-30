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    Як на столичному вокзалі оновили «засоби навігації» для незрячих (фото)

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    Стікери шрифтом Брайля на вокзалі знаходилися у незадовільному стані - Як на столичному вокзалі оновили «засоби навігації» для незрячих (фото)
    Стікери шрифтом Брайля на вокзалі знаходилися у незадовільному стані
    Фото: Олександр Пабат, Facebook

    На станції «Київ-Пасажирський» з'явилися сім нових стікері зі шрифтом Брайля

    На Центральному залізничному вокзалі Києва проведено роботу по заміні засобів навігації для людей із вадами зору. Зокрема, здійснено заміну семи стікерів з написами шрифтом Брайля. Про це йдеться у відповіді філії «Пасажирська компанія» на офіційне звернення депутата Київської міської Ради Олександра Пабата.

    «Укрзалізниця оновила, голосно кажучи, «засоби навігації», по суті кажучи «7 стікерів шрифтом Брайля» на території вокзального комплексу «Київ-Пасажирський», - повідомив депутат на своїй сторінці у Facebook.

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    Як на столичному вокзалі оновили «засоби навігації» для незрячих (фото)
    Як на столичному вокзалі оновили «засоби навігації» для незрячих (фото)

    Стікери було замінено на звернення Пабата щодо незадовільного їх стану.

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    «Сподіваюся, цей масштабний проект (особливо виходи до платформ, де щедро наліпили відразу по 2 стікери) не боляче вдарив по бюджету могутнього підприємства», - додав депутат.

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    Київ Укрзалізниця вокзал
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