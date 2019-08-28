Дістало: кияни вимагають налагодити роботу міської електрички



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Кияни не можуть виїхати міською електричкою через скасування рейсів

Через скасування рейсів на станції «Троєщина 2» постійно виникає «давка», іноді доходить до «мордобою»

На сайті Київської міської ради з’явилася петиція з вимогою провести перевірку КП «Київпастранс», з'ясувати та усунути причину проблем із рухом міської електрички.

Відповідна петиція зареєстрована 27 серпня.

Її автор Олександр Биков повідомляє, що на станції «Троєщина 2» «постійно виникає «давка», іноді доходить до «мордобою».

«А вся проблема в тому, що КП «Київпастранс» щоранку публікує наступне: «У ранковий час із технічних причин скасовані такі рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325. Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів у пріоритеті». Тобто у розкладі ці електрички є, а на практиці їх немає», - зазначив ініціатор петиції.

Він додав, що «з Троєщини і так важко виїхати, а тепер ще і з електричкою такі незручності».

Станом на 28 серпня, петиція набрала трохи більше 20 голосів.

Нагадаємо, 28 серпня вранці було скасовано дев’ять рейсів міської електрички.

Як повідомлялося, починаючи з лютого 2019 року, «Київпастранс» щомісяця скасовує понад 100 рейсів міської електрички. Ранкові рейси міської електрички скасовуються частіше вечірніх. Крім січня, щомісяця в першому півріччі скасовувалося більше п'яти відсотків рейсів міської електрички.

Нагадаємо, рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-го запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.

Укрзалізниця заявила, що за умови підтримки Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проект Kyiv City Express.

«Укрзалізниця» ініціювала створення робочої групи, яка розгляне питання передачі міських електричок назад, залізничникам. Це дозволить оптимізувати використання рухомого складу та запобігати таким ситуаціям, коли поїзди взагалі не виходять на маршрут.