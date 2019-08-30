Посадовців Одеської залізниці викрито у системному хабарництві

Злочинна схема вимагання та отримання неправомірної вигоди

Оперативники Управління захисту економіки в Одеській області Нацполіції, слідчі поліції області за процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону затримали начальника служби регіональної філії Одеської залізниці та заступника директора філії одного з центрів ПАТ «Укрзалізниця».

Про це інформує пресслужба відомства, повідомляє «Главком».

Слідством встановлено, що посадові особи регіональної філії «Одеська залізниця» налагодили злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди за прийняття в експлуатацію збудованих колій, а також надання розстрочки на поетапну поставку матеріалів згідно договорів.

Правоохоронцями було зібрано матеріали причетності до корупційної «схеми» начальника служби регіональної філії та інженера, якого згодом було призначено на посаду заступника директора одного з центрів ПАТ «Укрзалізниця». За прийняття в експлуатацію збудованої колії фігуранти вимагали від керівника підприємства 200 тисяч гривень неправомірної вигоди.

У четвер, 29 серпня, посадовці були затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.