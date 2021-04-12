Як ОСББ отримати земельну ділянку: детальний алгоритм

Мешканцям ОСББ важливо отримати право постійного користування ділянкою під своїм будинком

Об’єднанню співвласників багатоквартирних будинків важливо отримати право постійного користування ділянкою під своїм будинком та розпоряджатися майном й територією виключно за власними потребами. Як отримати земельну ділянку, розповів у Facebook депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

«Це непростий процес, але я відчуваю попит від киян на цю тему, а також хочу дати ґрунтовну відповідь на запитання, які ставлять мешканці, на офіційному youtube-каналі Київської міської ради», – сказав Терентьєв.

План дій для отримання земельної ділянки

По-перше, необхідно звернутися до Київської міської ради з відповідним клопотанням про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. У клопотанні треба зазначити такі відомості про земельну ділянку: місце розташування (адресу), кадастровий номер, орієнтовний розмір, цільове призначення, вид права, на якому зацікавлена особа має намір отримати земельну ділянку.

Після цього Департамент земельних ресурсів проведе експертизу всієї документації. Проєкт рішення або про відмову в наданні дозволу, або про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою передається на розгляд Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, а також на розгляд Постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Далі проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки розглядається на пленарному засіданні Київської міської ради.

Після отримання рішення Київської міської ради про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою мешканці ОСББ за власні кошти розробляють цей проєкт, який затверджується Департаментом містобудування та архітектури та Департаментом земельних ресурсів.

Затверджена документація подається до Головного управління Держгеокадастру в Києві для державної реєстрації земельної ділянки.

«У Департаменті земельних ресурсів готується проєкт рішення вже про надання в постійне користування земельної ділянки ОСББ, що також розглядається спочатку на Постійній комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, а потім на пленарному засіданні Київської міської ради. І у результаті мешканці оформлюють земельну ділянку в постійне користування», – зазначив Терентьєв.

Приклад клопотання та які документи додаються до нього

За більш детальною інформацією можна звертатися за телефоном: (044) 451-52-64.

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