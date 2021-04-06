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    «Необхідно довести цю справу до завершення». У Раді обіцяють кров із носа почати розпродаж землі

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    &laquo;Наразі ми маємо покоління людей, які так і не дочекались права бути власником свого земельного паю&raquo;, &ndash; Стефанчук - «Необхідно довести цю справу до завершення». У Раді обіцяють кров із носа почати розпродаж землі
    «Наразі ми маємо покоління людей, які так і не дочекались права бути власником свого земельного паю», – Стефанчук
    Фото: pixabay

    Земельна реформа: наразі триває процес регулювання питань, пов’язаних із земельним кадастром

    В Україні необхідно завершити земельну реформу, бо це потрібно не народним депутатам, а народу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

    Стефанчук зазначив, що в парламенті роблять усе, щоби були ухвалені законопроєкти про передачу землі у громади (№2194) та про електронні земельні аукціони (№2195) для відкриття ринку землі. Стефанчук додав, що наразі «вони заблоковані двома фракціями величезною кількістю безглуздих за своїм змістом поправок».

    «Необхідно довести цю справу до завершення. Я говорив із міністром аграрної політики та продовольства Романом Лещенком: він стверджує, що наразі триває процес регулювання питань, пов’язаних із земельним кадастром, з оцінкою землі. Я дуже сподіваюся, що ми встигнемо завершити розпочате, тому що це потрібно не народним депутатам, а народу, який матиме можливість реально відчути себе власниками землі», – сказав він.

    Також Стефанчук прокоментував те, що «Батьківщина» збирає підписи, аби організувати референдум щодо заборони ринку землі.

    «Треба відмітити дві речі. Перше – для винесення на нього питання, що становить загальнонаціональну вагу, треба зібрати три мільйони підписів. І друге – це шлях скасування того чи іншого закону через референдум. Коли ми йдемо другим шляхом, то ці положення вступають у дію тільки 1 січня 2022 року, до цього моменту прийнятий закон не може бути скасований», – розповів перший віцеспікер.

    Запуск ринку сільгоспземлі, який Верховна Рада благословила з такими боями рік тому і призначила на 1 липня 2021 року, під загрозою. Перша причина: депутати відправились на тритижневий карантин, загрузнувши в «земельному питанні». Парламент так і не розглянув тисячі правок, що були внесені опозицією у два законопроєкти (№2194 та 2195), які унормовують торгівлю землею. Тобто маємо відсутність нормативної бази.

    Друга причина – бардак в державних органах, що мали б налагодити і супроводжувати увесь процес. Також наразі опозиція намагається заблокувати запуск ринку двома шляхами – через Конституційний суд та референдум.

    Водночас земля – один із ключових маркерів для президента Володимира Зеленського. Запуск прозорого земельного ринку був одним з пунктів його передвиборчої програми.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада земля референдум закон партія Слуга народу Руслан Стефанчук
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