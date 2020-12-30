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    Як працюватиме наземний транспорт Києва в новорічну ніч

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    Рух наземного громадського транспорту у новорічну ніч узгоджуватиметься з роботою метрополітену - Як працюватиме наземний транспорт Києва в новорічну ніч
    Рух наземного громадського транспорту у новорічну ніч узгоджуватиметься з роботою метрополітену
    Фото з відкритих джерел

    Робота громадського транспорту столиці у новорічну ніч буде подовжена

    У новорічну ніч, із 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021 року, робота громадського транспорту столиці буде подовжена на 2 години.

    Рух наземного громадського транспорту, який проходить біля станцій метрополітену, буде узгоджено з розкладом проходження останніх поїздів метро. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури.

    Нагадаємо, у новорічну ніч столичне метро також працюватиме на 2 години довше. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і на платформі.

    Як повідомляє КП «Київський метрополітен», на станції «Золоті ворота» 31 грудня, 1 і 7 січня можливе короткочасне закриття на вхід, щоб усі охочі могли дістатися ялинки на Софійській площі. У цей час всі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

    На станціях «Хрещатик», «Контрактова площа», «Поштова площа», «Майдан Незалежності» 31 грудня, 1 і 7 січня можливе обмеження входу для уникнення тисняви на платформах.

    Також згідно із розпорядженням КМДА № 1860 цілодобово працюватиме столичний фунікулер – у новорічну ніч з 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021-го.

    Нагадуємо, у місті 19 грудня відкрилися 7 новорічних локацій. Їх цьогоріч поєднали у святковий пішохідний маршрут: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідний міст, святкова Володимирська гірка, Андріївський узвіз, Контрактова площа. Маршрут спеціально розробили, аби в умовах карантину уникнути скупчень людей на традиційних локаціях.

    На всіх локаціях працює «Муніципальна варта», яка за потреби нагадує людям про необхідність дотримання протиепідемічних заходів: маскового режиму та соціальної дистанції.

    Окрім того, Держпродспоживслужба постійно контролює дотримання й санітарних норм.

    Варто зазначити, що новорічні локації у Києві продовжать працювати до середини січня тільки за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.

    Теги: Київ громадський транспорт метро новорічні свята фунікулер
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