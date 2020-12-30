«Євробляхерам» розповіли, чи будуть їх зупиняти та штрафувати у новорічні свята

Водіїв нерозмитнених авто у святкові дні не будуть зупиняти й штрафувати

Активісти в усній формі домовилися з правоохоронцями, що ті не зупинятимуть і виписуватимуть штрафи водіям нерозмитнених авто

Власникам автомобілів на єврономерах розповіли, чи будуть їх зупиняти та штрафувати через нерозмитнені машини у новорічні свята та в період жорсткого карантину.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці організації «АвтоЄвроСила».

Особливо лояльними правоохоронці будуть у період локдауну.

«На сьогодні вдалося досягти домовленості, що в усі святкові дні, які будуть проходити за регламентом (особливо під час локдауну, який буде від 8 до 24 січня) ані Нацполіція, ані інші органи не чіпатимуть автомобілі на європейській реєстрації, щоб не створювати дискомфорт для людей», – розповів очільник руху Олег Ярошевич.

Однак іноді бувають випадки, коли працівники правоохоронних органів зупиняють водіїв авто на єврономерах.

«На жаль, на сьогодні ми не маємо гарантії, що суди будуть захищати громадян. Це відбувається сьогодні нерідко, а особливо – в Хмельницькій області. Ми розмовляли з керівництвом Нацполіціі, яке нам офіційно пообіцяло розібратися, хто дає такі розпорядження», – зазначив Ярошевич.

Нагадаємо, що економісти пояснили, чому віковий акциз на «євробляхи» потрібно скасувати.

Нещодавно, біля Верховної Ради України відбувалася акція власників автомобілів на європейській реєстрації, які вимагають доступного розмитнення, та підприємців, що виступають за зменшення податків та лібералізацію податкового законодавства.

До слова, шахраї почали в своїх цілях використовувати систему автофіксації порушень правил дорожнього руху і тепер розсилають водіям постанови про штрафи. У зловмисників є адреси, прізвища, імена та по батькові водіїв. На ці адреси вони і посилають підроблені «листи щастя».

Також нагадаємо, що українським водіям приготували сюрприз: максимальну швидкість буде змінено.

Раніше поліція нагадала водіям про нові штрафи з 1 жовтня.