Стало відомо, як працюватиме столичний транспорт у новорічну ніч
Оприлюднено режим роботи метро та фунікулеру в новорічну ніч
У новорічну ніч київське метро працюватиме на 2 години довше. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».
Окрім того, можливі обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій:
- «Золоті ворота»,
- «Хрещатик»,
- «Майдан Незалежності»,
- «Поштова площа»,
- «Контрактова площа».
Як пояснили у метрополітені, механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Також згідно із розпорядженням КМДА № 1860 цілодобово працюватиме столичний фунікулер – у новорічну ніч з 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021-го.
Нагадуємо, у місті 19 грудня відкрилися 7 новорічних локацій. Їх цьогоріч поєднали у святковий пішохідний маршрут: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідний міст, святкова Володимирська гірка, Андріївський узвіз, Контрактова площа. Маршрут спеціально розробили, аби в умовах карантину уникнути скупчень людей на традиційних локаціях.
На всіх локаціях працює «Муніципальна варта», яка за потреби нагадує людям про необхідність дотримання протиепідемічних заходів: маскового режиму та соціальної дистанції.
Окрім того, Держпродспоживслужба постійно контролює дотримання й санітарних норм.
Варто зазначити, що новорічні локації у Києві продовжать працювати до середини січня тільки за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.