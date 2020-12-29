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    Стало відомо, як працюватиме столичний транспорт у новорічну ніч

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    Фунікулер працюватиме всю новорічну ніч - Стало відомо, як працюватиме столичний транспорт у новорічну ніч
    Фунікулер працюватиме всю новорічну ніч
    Фото з відкритих джерел

    Оприлюднено режим роботи метро та фунікулеру в новорічну ніч

    У новорічну ніч київське метро працюватиме на 2 години довше. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен». 

    Окрім того, можливі обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій:

    • «Золоті ворота»,
    • «Хрещатик»,
    • «Майдан Незалежності»,
    • «Поштова площа»,
    • «Контрактова площа».

    Як пояснили у метрополітені, механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

    Також згідно із розпорядженням КМДА № 1860 цілодобово працюватиме столичний фунікулер – у новорічну ніч з 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021-го.

    Нагадуємо, у місті 19 грудня відкрилися 7 новорічних локацій. Їх цьогоріч поєднали у святковий пішохідний маршрут: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідний міст, святкова Володимирська гірка, Андріївський узвіз, Контрактова площа. Маршрут спеціально розробили, аби в умовах карантину уникнути скупчень людей на традиційних локаціях.

    На всіх локаціях працює «Муніципальна варта», яка за потреби нагадує людям про необхідність дотримання протиепідемічних заходів: маскового режиму та соціальної дистанції.

    Окрім того, Держпродспоживслужба постійно контролює дотримання й санітарних норм.

    Варто зазначити, що новорічні локації у Києві продовжать працювати до середини січня тільки за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів

    Теги: Київ громадський транспорт метро новорічні свята карантин фунікулер коронавірус
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