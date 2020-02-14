Як святкували День закоханих у київському фунікулері (фото)
Пасажири не скупилися на позитивні емоції
Сьогодні, 14 лютого, київський фунікулер влаштував традиційну акцію до Дня закоханих. Сьогодні тут дарували усім безкоштовний проїзд за обійми чи поцілунок.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».
«Кожного дня ми отримуємо від Вас сотні подяк та зізнань у коханні. Аби довести, що вони взаємні до нестями, ми традиційно організували акцію на столичному фунікулері - безкоштовний проїзд за обійми та поцілунки. Хіба може вартість проїзду коштувати дорожче, ніж Ваші щирі посмішки, теплі обійми та погляди, сповнені любові і ніжності?» - йдеться в повідомленні.
Пасажири не скупилися на емоції та гарний настрій, активно долучалися до розіграшу особливих проїзних, унікальної брендованої продукції підприємства та інших подарунків.