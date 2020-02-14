Як святкували День закоханих у київському фунікулері (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі охочі за обійми отримали безкоштовний проїзд у фунікулері Фото: Київпастранс

Пасажири не скупилися на позитивні емоції

Сьогодні, 14 лютого, київський фунікулер влаштував традиційну акцію до Дня закоханих. Сьогодні тут дарували усім безкоштовний проїзд за обійми чи поцілунок.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

«Кожного дня ми отримуємо від Вас сотні подяк та зізнань у коханні. Аби довести, що вони взаємні до нестями, ми традиційно організували акцію на столичному фунікулері - безкоштовний проїзд за обійми та поцілунки. Хіба може вартість проїзду коштувати дорожче, ніж Ваші щирі посмішки, теплі обійми та погляди, сповнені любові і ніжності?» - йдеться в повідомленні.

Пасажири не скупилися на емоції та гарний настрій, активно долучалися до розіграшу особливих проїзних, унікальної брендованої продукції підприємства та інших подарунків.

Київському фунікулеру, що з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ, вже понад 100 років. Споруджувався він впродовж 1902–1905 років. Його прокладено схилом Володимирської гірки з гарним видом на річку Дніпро. Лінія складається з двох станцій і управляється комунальним підприємством «Київпастранс».

Щороку цей вид транспорту перевозить до 2,8 млн пасажирів, серед яких чимало туристів.

Дивіться, як виглядав фунікулер у різні періоди століття.