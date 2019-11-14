Як виглядав київський фунікулер у різні періоди (фото)



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Так виглядав київський фунікулер на початку минулого століття

Київський фунікулер було урочисто відкрито у травні 1905 року

Київському фунікулеру, що з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ, вже понад 100 років. Споруджувався він впродовж 1902–1905 років. Його прокладено схилом Володимирської гірки з гарним видом на річку Дніпро. Лінія складається з двох станцій і управляється комунальним підприємством «Київпастранс».

Фунікулер у Києві перевозив пасажирів і під час німецької окупації впродовж 1941–1943 років. Експлуатація фунікулера була відновлена не пізніш як 8 жовтня 1941 року.

Щороку цей вид транспорту перевозить до 2,8 млн пасажирів, серед яких чимало туристів.

«Клуб коренного киевлянина» на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фото, як виглядав фунікулер у різні періоди.

Нагадаємо, з 22 липня цього року фунікулер було зачинено на щорічний технічний огляд. «Київпастранс» інформував, що буде проведено плановий огляд та ремонт тягових двигунів, гальм, пантографів, механізмів дверей. Також планувалося оновити та замінити настили підлоги і стелі, засоби зв’язку.

29 серпня київський фунікулер відновив свою роботу після ремонту. Внаслідок регламентних робіт на фунікулері були оновлені засоби зв’язку, підлога та стелі, відремонтовані тягові двигуни, колеса, гальма, пантографи.

Мер Києва Віталій Кличко обіцяв, що в 2019 році для київського фунікулера закуплять нові вагони фірми Doppelmayr Garaventa з кондиціонерами.

Як відомо, в 2018 році на фунікулері здійснили ремонт. Відкриття провели без урочистостей, а перша поїздка відбулася 20 серпня. Ремонт тривав майже місяць.