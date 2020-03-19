Другий день без метро в Києві: величезні черги на зупинках і розбиті двері тролейбуса (фото, відео)



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На зупинках транспорту величезні черги Фото: Главком

Наземний громадський транспорт Києва не змозі перевезти всіх пасажирів в умовах, коли метрополітен не працює

Сьогодні, 19 березня, у столичному наземному транспорті знову спостерігається скупчення людей, а на зупинках – величезні черги.

Зокрема, у годину пік на вул. Ревуцького в Дарницькому районі Києва на кінцевій зупинці автобуса №220 у черзі стояли близько сотні людей. Ймовірно, не всі зможуть виїхати.

Така ж картина на зупинці громадського транспорту на Дарницькій площі.

Черга на маршрутку на Харківському масиві теж вражає своїми розмірами.

А на вул. Вишгородській на зупинці тролейбуса №18 пасажири розбили скло в дверях біля водія. На місце було викликано поліцію. Правоохоронці зясовують обставини інциденту.

Нагадаємо, Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

«Київпастранс» нагадав маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро.

Повідомлялося, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.

Попри те, що через обмежувальні заходи заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та маршрутках, столичний транспорт вранці 18 березня був переповнений.

18 березня ввечері секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що через карантин у Києві місцева влада розробляє план запуску метро з обмеженнями.

Але мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про плани частково відновити роботу метро у столиці.