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    Другий день без метро в Києві: величезні черги на зупинках і розбиті двері тролейбуса (фото, відео)

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    На зупинках транспорту величезні черги - Другий день без метро в Києві: величезні черги на зупинках і розбиті двері тролейбуса (фото, відео)
    На зупинках транспорту величезні черги
    Фото: Главком

    Наземний громадський транспорт Києва не змозі перевезти всіх пасажирів в умовах, коли метрополітен не працює

    Сьогодні, 19 березня, у столичному наземному транспорті знову спостерігається скупчення людей, а на зупинках – величезні черги.

    Зокрема, у годину пік на вул. Ревуцького в Дарницькому районі Києва на кінцевій зупинці автобуса №220 у черзі стояли близько сотні людей. Ймовірно, не всі зможуть виїхати.

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    Така ж картина на зупинці громадського транспорту на Дарницькій площі.

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    Черга на маршрутку на Харківському масиві теж вражає своїми розмірами.

    А на вул. Вишгородській на зупинці тролейбуса №18 пасажири розбили скло в дверях біля водія. На місце було викликано поліцію. Правоохоронці зясовують обставини інциденту.

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    Нагадаємо, Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

    «Київпастранс» нагадав маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро.

    Повідомлялося, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.

    Попри те, що через обмежувальні заходи заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та маршрутках, столичний транспорт вранці 18 березня був переповнений.

    18 березня ввечері секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що через карантин у Києві місцева влада розробляє план запуску метро з обмеженнями.

    Але мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про плани частково відновити роботу метро у столиці. 

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня заявив, що наразі метрополітени у Києві, Харкові та Дніпрі відкривати не будуть і рішення про закриття метро не переглядатимуть.
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