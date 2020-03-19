Транспортний колапс у Києві: влада обіцяє організувати розвезення медиків та правоохоронців



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Через закриття метро наземний громадський транспорт переповнений Фото: Київ оперативний

Столична влада закликає роботодавців перевести працівників у режим дистанційної роботи

Столична влада закликає громадян залишатися вдома в умовах дії низки обмежень в країні, що продиктовані необхідністю попередження поширення коронавірусної інфекції. Лише працівники, робота яких сьогодні є особливо важливою - медики, працівники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, – мають працювати в штатному режимі. Для них влада організує розвезення. Про це під час ефіру на телеканалі «Україна24» заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Ми повинні всі чітко розуміти рівень небезпеки, адже ми бачимо, яких масштабів набула пандемія в інших країнах. І вимога залишитись вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя та здоров’я людей. І це мають розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватись карантину, перевести працівників у режим дистанційної роботи», – сказав він.

Заступник голови КМДА нагадав про прості правила:

Не виходьте з дому без нагальної потреби, обмежте соціальні контакти. Якщо виникла нагальна необхідність вийти на вулицю – вдягніть маску, дотримуйтеся дистанції із іншими людьми мінімум 1,5 метри. Мийте руки, провітрюйте приміщення, термічно обробляйте продукти.

Тим, хто відчув симптоми застуди чи ГРВІ, треба негайно зв’язатися телефоном із сімейним лікарем та дотримуватися його рекомендацій. У столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном»: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного.

Нагадаємо, Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

«Київпастранс» нагадав маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро.

Повідомлялося, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.

Попри те, що через обмежувальні заходи заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та маршрутках, столичний транспорт вранці 18 березня був переповнений.

18 березня ввечері секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що через карантин у Києві місцева влада розробляє план запуску метро з обмеженнями.

Але мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про плани частково відновити роботу метро у столиці.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня заявив, що наразі метрополітени у Києві, Харкові та Дніпрі відкривати не будуть і рішення про закриття метро не переглядатимуть.