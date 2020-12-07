У МОЗ розповіли, коли буде пік захворюваності на Covid-19

За різними математичними моделями, зокрема міжнародними, природній спад захворюваності на коронавірусну хворобу очікується не раніше лютого 2021 року

Пікові періоди захворюваності на Covid-19 припадуть на середину січня і триватимуть приблизно до середини лютого. Про це сказав виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін в інтерв’ю LIGA.Life.

За його словами, з огляду на дані епідеміології або статистики локдаун в Україні неминучий.

«За різними математичними моделями, зокрема міжнародними, природній спад захворюваності на коронавірусну хворобу очікується не раніше лютого 2021 року», – сказав Кузін.

Він додав, що перед запровадженням локдауну необхідно враховувати два фактори: спроможність системи охорони здоров’я та введення обмежень до того, як станеться колапс. Тобто, локдаун мають запровадити до великих святкувань і до природнього спаду розповсюдження коронавірусу, щоби вдалось уникнути катастрофічних наслідків.

«Моделювали, що найдоцільніше його вводити перед новорічними святами й завершувати в середині січня. Тоді він буде найефективнішим. Дані міжнародних досліджень кажуть, що потрібен щонайменше тритижневий карантин. Тоді можемо розраховувати – за умов його дотримання – щонайменше на мінус 80% випадків захворювання щоденно. Якщо кажемо про двотижневий карантин і коротший, то його ефективність – мінус 20-40% випадків захворювання щоденно», – сказав Кузін.

Також у МОЗ розповіли, які обмеження можуть запровадити при посиленні карантину. Зокрема вони стосуватимуться роботи кінотеатрів, магазинів непродовольчої торгівлі, закладів харчування, які працюватимуть на виніс чи за доставкою.

Наразі уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова про посилення обмежень, а не повний локдаун.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.