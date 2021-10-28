Поліція викрила підприємця та лікаря, які продавали фіктивні Covid-сертифікати

Схеми організували вінницький підприємець та лікар з Хмельницького

Зловмисники за €250 вносили дані клієнтів до електронної системи охорони здоров’я

У Вінницькій області поліцейські викрили злочинну групу, яка налагодила схему продажу фіктивних Covid-сертифікатів. Про це повідомляє Національна поліція.

«Слідчі Вінницького районного управління поліції спільно з поліцейськими відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області за сприяння Мінцифри задокументували злочинну діяльність ділків, які торгували підробленими документами про вакцинацію. Зловмисники за €250 вносили дані клієнтів до електронної системи охорони здоров’я», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, вінницький підприємець налагодив продаж фіктивних сертифікатів про вакцинацію із внесенням інформації до електронної системи охорони здоров’я. Зловмисник розмістив рекламу своїх послуг у закритих групах месенджерів з приблизною кількістю близько 3 тис. осіб.

«У злочинній діяльності йому сприяли медичні працівники, яким він постачав клієнтів. Невакциновані громадяни отримували електронні Covid-сертифікати, які відображалися у застосунку «Дія», – повідомляють у поліції.

У межах документування злочинної діяльності зловмисників правоохоронці провели контрольовані закупівлі сертифікатів про вакцинацію.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи фігурантів, зокрема сімейного лікаря – у Хмельницькому, підприємця – у Вінниці, поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

За процесуального керівництва окружної прокуратури слідство готує матеріали для оголошення зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до шести років без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Напередодні у Чернігові поліція викрила схему продажу Covid-сертифікатів, які підтверджувала «Дія».

Нагадаємо, за фейкове covid-свідоцтво суд дав українцю рік іспитового терміну.

До слова, кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн. Згодом глава Мінцифри вигадав покарання для шахрая, який створив фейкову «Дію».

Раніше очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати. Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

Нагадаємо, в разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.

Згідно із постановою уряду, поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе.

Також МОЗ повідомив, що українці зможуть отримати довідку про протипоказання до Covid-вакцинації.

Ще уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.