Зловмисника, який перерізав горло дворічній дитині, затримали. Деталі кримінальної історії

Колишній співмешканець поранив дітей, щоб помститися їхній матері

У Дніпропетровській області затримали чоловіка, який ножем порізав дворічного хлопчика. Він переховувався на горищі одного із покинутих будинків у Софіївському районі селища, де стався злочин.

Як стало відомо з поліції, 7 липня 28-річний колишній співмешканець мами постраждалої дитини закрився в будинку з малюками 2 та 7 років і погрожував розправою. Потім він ножем порізав дитині шию та спину і втік з місця злочину.

Хлопчик зараз в лікарні.

Затриманого звуть Сергій Федотов, 1993 року народження. Чоловіка доставили до поліції для з’ясування всіх обставин злочину.

Факт поранення дитини кваліфікували як замах на умисне вбивство.

Нагадаємо, 7 липня поліцейські під час спецоперації затримали озброєного чоловіка, який у житловому будинку на проспекті Голосіївському поранив патрульного та цивільну людину, після чого зачинився у квартирі.

А раніше в Києві затримали ґвалтівника, що втік з-під варти і добу просидів у трубі.

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