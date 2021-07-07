  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зловмисника, який перерізав горло дворічній дитині, затримали. Деталі кримінальної історії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліцейські оперативно схопили підозрюваного - Зловмисника, який перерізав горло дворічній дитині, затримали. Деталі кримінальної історії
    Поліцейські оперативно схопили підозрюваного

    Колишній співмешканець поранив дітей, щоб помститися їхній матері

    У Дніпропетровській області затримали чоловіка, який ножем порізав дворічного хлопчика. Він переховувався на горищі одного із покинутих будинків у Софіївському районі селища, де стався злочин.

    Як стало відомо з поліції, 7 липня 28-річний колишній співмешканець мами постраждалої дитини закрився в будинку з малюками 2 та 7 років і погрожував розправою. Потім він ножем порізав дитині шию та спину і втік з місця злочину.

    Хлопчик зараз в лікарні.

    Затриманого звуть Сергій Федотов, 1993 року народження. Чоловіка доставили до поліції для з’ясування всіх обставин злочину.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    Зловмисника, який перерізав горло дворічній дитині, затримали. Деталі кримінальної історії

    Факт поранення дитини кваліфікували як замах на умисне вбивство.

    Нагадаємо, 7 липня поліцейські під час спецоперації затримали озброєного чоловіка, який у житловому будинку на проспекті Голосіївському поранив патрульного та цивільну людину, після чого зачинився у квартирі.

    А раніше в Києві затримали ґвалтівника, що втік з-під варти і добу просидів у трубі.

    Читайте також:
    Теги: поліція злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зловмисника, який перерізав горло дворічній дитині, затримали. Деталі кримінальної історії