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    Samsung показала клавіатуру, яка підтримує три девайси одночасно

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    Smart Keyboard Trio 500 - Samsung показала клавіатуру, яка підтримує три девайси одночасно
    Smart Keyboard Trio 500
    Фото з відкритих джерел

    Модель Smart Keyboard Trio 500 може працювати з ноутбуками, планшетами та смартфонами

    Корейська Samsung презентувала новий пристрій – компактну портативну бездротову клавіатуру Smart Keyboard Trio 500. Головна «фішка» гаджета полягає в підтримці одночасного підключення відразу до трьох девайсів. Наприклад, ноутбука, планшета і смартфона.

    Щоправда, незрозуміло, кому і навіщо може знадобитися працювати і з ноутбуком, і з планшетом, і зі смартфоном одночасно. Але якщо ви з таких людей, Smart Keyboard Trio 500 має зручні кнопки, які дозволяють перемикатися між пристроями одним натисканням.

    Smart Keyboard Trio 500
    Smart Keyboard Trio 500

    Передбачена можливість призначення трьох «гарячих» клавіш для швидкого запуску програм і додатків. Причому набір конкретних програм можна призначити окремо для кожного з пристроїв, що підключаються.

    Теги: Samsung
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