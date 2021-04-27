Samsung показала клавіатуру, яка підтримує три девайси одночасно

Модель Smart Keyboard Trio 500 може працювати з ноутбуками, планшетами та смартфонами

Корейська Samsung презентувала новий пристрій – компактну портативну бездротову клавіатуру Smart Keyboard Trio 500. Головна «фішка» гаджета полягає в підтримці одночасного підключення відразу до трьох девайсів. Наприклад, ноутбука, планшета і смартфона.

Щоправда, незрозуміло, кому і навіщо може знадобитися працювати і з ноутбуком, і з планшетом, і зі смартфоном одночасно. Але якщо ви з таких людей, Smart Keyboard Trio 500 має зручні кнопки, які дозволяють перемикатися між пристроями одним натисканням.

Smart Keyboard Trio 500

Передбачена можливість призначення трьох «гарячих» клавіш для швидкого запуску програм і додатків. Причому набір конкретних програм можна призначити окремо для кожного з пристроїв, що підключаються.