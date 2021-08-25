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    Samsung пригрозила користувачам блокуванням камери смартфона

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    Смартфон з гнучким екраном Samsung Galaxy Z Fold 3 - Samsung пригрозила користувачам блокуванням камери смартфона
    Смартфон з гнучким екраном Samsung Galaxy Z Fold 3
    Фото: Samsung

    Samsung може відключити камеру своїх смартфонів при отриманні root-прав

    Камера смарфтонів Samsung може виявитися віддалено відключеною в разі його розблокування. Про це повідомляє видання XDA Developers.

    Як відзначили журналісти, Samsung ускладнює отримання прав суперкористувача на своїх смартфонах, які дозволяють розблокувати деякі приховані опції телефону.

    У новому поколінні пристрої серій Galaxy Z Fold3 і Galaxy Z Flip3 виявилися додатково захищені за допомогою спеціального протоколу безпеки. При активації root-прав телефон попереджає користувача про те, що в результаті зняття блокування може відключитися камера девайса.

    Ентузіасти розповіли, що за цю функцію відповідає система Samsung Knox, яка встановлена на більшості смартфонів, планшетів та інших девайсів бренду.

    За словами фахівців, якщо спробувати зняти блокування гаджета, то система пригрозить відключенням ряду функцій, в тому числі камери. У разі отримання root-прав Knox дійсно перестає запускати пов'язані з камерою додатки - як вбудовані, так і сторонні.

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    У матеріалі йдеться, що багато користувачів, які зняли блокування зі своїх смартфонів, можуть не помітити попередження від Samsung. У цьому випадку вони, ймовірно, будуть здивовані, виявивши непрацюючу камеру. Якщо скинути права і налаштування телефону до заводського стану, то обмеження будуть зняті.

    Як повідомлялося, названо найпопулярніші в світі мобільні додатки.

    Теги: телефон Samsung
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    Samsung пригрозила користувачам блокуванням камери смартфона