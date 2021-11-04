На Вінниччині поліція викрила злочинців, яка крали сейфи з баз відпочинку (фото, відео)

Протягом липня злочинці викрали три сейфи

Поліція Вінниччини оголосила про підозру членам злочинної групи, які викрадали сейфи з баз відпочинку у Вінницькому районі. Йдеться про двох вінничан віком 23 та 24 років, яких раніше вже притягували до відповідальності за майнові злочини.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, протягом липня підозрювані викрали три сейфи з 230 тисячами гривень з баз відпочинку в Вінницькому районі.

Зазначено, що до злочинів чоловіки готувались заздалегідь. Вони під виглядом клієнтів закладу вивчали територію, розташування службових приміщень, графік роботи охоронників та адміністрації. Зламані сейфи підозрювані втопили у водоймах.

До адмінбудівлі однієї з баз відпочинку зловмисники потрапили вночі через вікно. Щоб відвернути увагу охоронника, зловмисники вимкнули світло на території закладу. Викрадений сейф правопорушники вивезли на автівці, яка належить одному з них.

За три тижні група молодиків спланувала ще один злочин. Зловмисники в масках серед ночі зайшли в адмінприміщення бази відпочинку та в присутності охоронника винесли два сейфи з грошима.

Під час проведення санкціонованих обшуків з залученням бійців спецпідрозділу КОРД у підозрюваних слідчі виручили речові докази: болгарки, слюсарний інструмент, фомки та один з сейфів, якого зловмисники не встигли позбутись. Сейфи, які викинули у річку в Вінниці та Жмеринському районі, поліцейські дістали з води.

“За словами начальника Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, майже два місяці оперативники обласного главку поліції спільно з колегами та слідчими відділів поліції №3 та №5 Вінницького районного управління поліції працювали над розкриттям цих злочинів та встановленням осіб, причетних до них.

Опитавши свідків, проаналізувавши записи з камер відеонагляду, поліцейські встановили осіб, причетних до злочину. Правопорушниками виявились двоє вінничан віком 23 та 24 років. Раніше вони притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини. У вчиненому вони зізнались та показали місця, де у річці втопили два сейфи” – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначено, що гроші зловмисники встигли витратити.

Правопорушникам слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 185 ККУ (крадіжка) та частиною 2 статті 186 ККУ (грабіж). Їм загрожує до 6 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.



Раніше повідомлялось, що у Вінницькій області поліцейські викрили злочинну групу, яка налагодила схему продажу фіктивних Covid-сертифікатів.