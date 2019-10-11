Як жити в гармонії з природою: у Гідропарку відбудеться екофестиваль



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Організатори фестивалю хочуть звернути увагу громадян на проблеми у сфері екології

19 жовтня у Парку культури та відпочинку «Гідропарк» відбудеться екологічний фестиваль «ЧистоFest: завершення сезону». Організовує захід команда Київського молодіжного центру.

Як повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, на фестивалі працюватиме чимало тематичних майданчиків, у яких зможуть взяти участь усі охочі.

Зокрема, відбудеться:

екологічний квест;

знайомство із організаціями та компаніями у сфері охорони навколишнього середовища;

еко-ярмарок;

майстер-класи на екологічну тематику, інші активності та розваги.

Мета фестивалю – звернути увагу на існуючі проблеми в сфері екології, показати, як жити в гармонії з природою.

Організатори запрошують активну молодь, що не байдужа до стану навколишнього середовища у місті, а також до світової екологічної ситуації.

Вхід вільний.

Нагадаємо, у вересні цього року директором парку культури та відпочинку «Гідропарк» став Олег Челомбітько.

Наразі в планах у нового директора серед першочергових завдань - очищення території парку та розвиток різноманітних фестивалів і масових заходів. Окрім того, на його думку, важливим є запустити діяльність парку і в, так зване, «міжсезоння» – забезпечити зимово-осінні зони активності.

Нагадаємо, у липні Олега Челомбітька призначено виконувачем обов’язків директора парку культури і відпочинку «Гідропарк». Того ж місяця стартувала масштабна кампанія з благоустрою Гідропарку – відбулася серія щосуботніх толок, до яких долучалися небайдужі кияни. Під час першої «чистої суботи» з території парку вивезли понад 40 тонн сміття.