У столиці обрали директора парку культури та відпочинку «Гідропарк»



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Нового керівника обрали за допомогою конкурсу

Новим керівником Гідропарку став Олег Челомбітько

Директором парку культури та відпочинку «Гідропарк» став Олег Челомбітько.

Про це повідомили в Департаменті культури КМДА, у підпорядкуванні якого знаходиться парк.

Зазначається, що нового керівника обрали за допомогою конкурсу.

За словами Челомбітько, він має на меті зробити з «Гідропарку» сімейний парк відпочинку, що міг би стати візитівкою Києва і відповідав би європейським стандартам.

«У парка є величезний потенціал, йому необхідний якісний менеджмент», – сказав Олег Челомбітько.

Наразі в планах у нового директора серед першочергових завдань - очищення території парку та розвиток різноманітних фестивалів і масових заходів. Окрім того, на його думку, важливим є запустити діяльність парку і в, так зване, «міжсезоння» – забезпечити зимово-осінні зони активності.

Нагадаємо, у липні Олега Челомбітька призначено виконувачем обов’язків директора парку культури і відпочинку «Гідропарк». Того ж місяця стартувала масштабна кампанія з благоустрою Гідропарку – відбулася серія щосуботніх толок, до яких долучалися небайдужі кияни. Під час першої «чистої суботи» з території парку вивезли понад 40 тонн сміття.