Киянам нагадали: за спалювання листя - штраф



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Спалювання листя небезпечне для людей і навколишнього середовища

У тліючому листі виділяється бензопірен, що здатен викликати у людини ракові захворювання

Спалювання листя та сміття є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягнуть за собою накладення штрафів від двадцяти (340 грн) до ста (1700 грн) неоподаткованих доходів громадян (відповідно до ст. 152 КУпАП). Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Андрій Мальований.

«Ми ще раз нагадуємо киянам, що при згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму. Нерідко разом із листям горить сміття, що спричиняє ще потужніше забруднення атмосферного повітря. Закликаємо відповідні служби запобігати спалюванню листя не лише в парках та скверах, а і на прибудинкових територіях, адже у тліючому без доступу кисню листі виділяється бензопірен, що здатен викликати у людини ракові захворювання», – зазначив він.

Спалювання рослинних залишків становить суттєву загрозу природі: з листям згорають зимуючі корисні комахи, руйнується ґрунтовий покрив, відбувається збіднення ґрунту. Найбільш дружнім до довкілля шляхом утилізації опалого листя є компостування, яке дає змогу використовувати опале листя з користю.

При виявленні правопорушників слід звертатися до органів Національної поліції (за телефоном 102).