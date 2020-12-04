Епідемія в Києві: Кличко звітує про ситуацію станом на 4 грудня

Скільки шпиталізовано хворих на коронавірус киян

Київський міський голова Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці на тлі поширення коронавірусу.

Так, мер інформує:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;

скільки киян протестували на коронавірус;

скільки шкіл та дитсадків закриті на карантин;

про оновлення столичного зоопарку.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1374 людей. Це на 10 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 грудня було 1364 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 76750 випадків захворювання на Covid-19.