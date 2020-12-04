Епідемія в Києві: Кличко звітує про ситуацію станом на 4 грудня

Епідемія в Києві: Кличко звітує про ситуацію станом на 4 груднятрансляція
Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги від початку епідемії
Фото: пресслужба мера Києва
Скільки шпиталізовано хворих на коронавірус киян
Київський міський голова Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці на тлі поширення коронавірусу.
Так, мер інформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
- скільки киян протестували на коронавірус;
- скільки шкіл та дитсадків закриті на карантин;
- про оновлення столичного зоопарку.
Нагадаємо, за минулу добу, 3 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1374 людей. Це на 10 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 грудня було 1364 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 76750 випадків захворювання на Covid-19.