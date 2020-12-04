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    Епідемія в Києві: Кличко звітує про ситуацію станом на 4 грудня

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги від початку епідемії - Епідемія в Києві: Кличко звітує про ситуацію станом на 4 грудня
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги від початку епідемії
    Фото: пресслужба мера Києва

    Скільки шпиталізовано хворих на коронавірус киян

    Київський міський голова Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці на тлі поширення коронавірусу.

    Так, мер інформує:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • скільки киян протестували на коронавірус;
    • скільки шкіл та дитсадків закриті на карантин;
    • про оновлення столичного зоопарку.

    Нагадаємо, за минулу добу, 3 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1374 людей. Це на 10 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 грудня було 1364 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 76750 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ карантин кияни коронавірус
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