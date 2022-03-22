  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Якість повітря у Києві: забруднення у нічний час не зафіксувалося

    Якість повітря у Києві: забруднення у нічний час не зафіксувалося
    фото: glavcom.ua

    На лівому і правому березі Києва вміст шкідливих речовин не перевищує норму

    Станом на ранок 22 березня якість повітря у Києві в межах норми, погіршення у нічний час не зафіксовано. Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

    Отже, станом на зараз на лівому березі Києва вміст по забруднюючим речовинам складає:

    зважені частки (пил) – 36,3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500), оксиду азоту – 2,0 мкг/м3 (ГДК – 400), діоксиду азоту – 6,8 мкг/м3 (ГДК – 200), діоксиду сірки – 23,9 мкг/м3 (ГДК – 500), оксиду вуглецю – 219 мкг/м3 (ГДК – 5000), озону – 69,6 мкг/м3 (ГДК – 160), формальдегіду – 5,5 мкг/м3 (ГДК – 35), сірководню – 2 мкг/м3 (ГДК – 8).

    На правому березі Києва вміст по забруднюючим речовинам складає:зважені частки (пил) – 28 мкг/м3 (ГДК – 500), оксиду азоту – 1,5 мкг/м3 (ГДК – 400), діоксиду азоту – 15,8 мкг/м3 (ГДК – 200), діоксиду сірки – 12,4 мкг/м3 (ГДК – 500), оксиду вуглецю – 278 мкг/м3 (ГДК – 5000), озону – 78,1 мкг/м3 (ГДК – 160).

    Нагадаємо, 19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю.

    Теги: росія окупанти екологія Київ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Якість повітря у Києві: забруднення у нічний час не зафіксувалося