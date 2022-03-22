Якість повітря у Києві: забруднення у нічний час не зафіксувалося

На лівому і правому березі Києва вміст шкідливих речовин не перевищує норму

Станом на ранок 22 березня якість повітря у Києві в межах норми, погіршення у нічний час не зафіксовано. Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

Отже, станом на зараз на лівому березі Києва вміст по забруднюючим речовинам складає:

зважені частки (пил) – 36,3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500), оксиду азоту – 2,0 мкг/м3 (ГДК – 400), діоксиду азоту – 6,8 мкг/м3 (ГДК – 200), діоксиду сірки – 23,9 мкг/м3 (ГДК – 500), оксиду вуглецю – 219 мкг/м3 (ГДК – 5000), озону – 69,6 мкг/м3 (ГДК – 160), формальдегіду – 5,5 мкг/м3 (ГДК – 35), сірководню – 2 мкг/м3 (ГДК – 8).

На правому березі Києва вміст по забруднюючим речовинам складає:зважені частки (пил) – 28 мкг/м3 (ГДК – 500), оксиду азоту – 1,5 мкг/м3 (ГДК – 400), діоксиду азоту – 15,8 мкг/м3 (ГДК – 200), діоксиду сірки – 12,4 мкг/м3 (ГДК – 500), оксиду вуглецю – 278 мкг/м3 (ГДК – 5000), озону – 78,1 мкг/м3 (ГДК – 160).

Нагадаємо, 19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю.