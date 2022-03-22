Бомбардування Маріуполя: спецоперацією керує «улюбленець Путіна», який нищив Сирію

Саме Мізінцев віддавав накази бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр

Облогою Маріуполя особисто керує генерал-полковник Михайло Мізінцев. Сам він був відповідальним за спеоперацію у Сирії. Про це повідомляє телеграм-канал «Правда Геращенка».

Як повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко, у нас є черговий кандидат на Гаагу та трибунал. І це генерал-полковник Михайло Мізінцев.

«Облогою Маріуполя керує особисто генерал-полковник Михайло Мізінцев, який керував операцією в Сирії. Улюбленець Путіна. Начальник Національного центру управління обороною Російської Федерації з грудня 2014 року, генерал-полковник з 2017 року», – йдеться у повідомленні.

«Це він віддавав накази бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних мешканців. Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста», – підкреслив Геращенко.

Нагадаємо, 22 березня для евакуації людей із Маріуполя до міста Запоріжжя буде працювати три маршрути.

Також зруйновані Ірпінь, Маріуполь та Чернігів сфотографували з космосу. Маріуполь фактично знищений російськими військами. За словами заступника мера Сергія Орлова, у місті не залишилося жодної цілої цивільної будівлі. Окупанти вже вбили понад 3 тис. цивільних. Спостерігається брак їжі та води.