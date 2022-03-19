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    Столицю накрив їдкий дим (фото)

    Київ затягло димом - Столицю накрив їдкий дим (фото)
    Київ затягло димом
    фото: glavcom.ua

    Причина задимлення Києва наразі невідома

    19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю. Про це повідомляється у соцмережах.

    За непідтвердженою інформацією, задимлення викликане загоранням торфовищ в Ірпені.

    Карта забруднення повітря в Києві в реальному часі

    Карта забруднення повітря в Києві в реальному часі

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    Столицю накрив їдкий дим (фото)
    Столицю накрив їдкий дим (фото)
    Столицю накрив їдкий дим (фото)

    Правила поведінки у задимленому приміщенні:

    • для захисту від диму використовуйте захисні маски, зволожені водою;
    • закрийте двері/вікна, а віконні та дверні отвори завісьте вологою тканиною;
    • пийте більше води, часто вмивайтеся;
    • утримайтеся від куріння на час задимлення.

    До слова, Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

    Сполучені Штати Америки попередили: якщо Росія використовує хімічну зброю на території України, її чекають серйозні наслідки з боку США.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Столицю накрив їдкий дим (фото)