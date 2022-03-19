Столицю накрив їдкий дим (фото)

Причина задимлення Києва наразі невідома

19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю. Про це повідомляється у соцмережах.

За непідтвердженою інформацією, задимлення викликане загоранням торфовищ в Ірпені.

Карта забруднення повітря в Києві в реальному часі

Правила поведінки у задимленому приміщенні:

для захисту від диму використовуйте захисні маски, зволожені водою;

закрийте двері/вікна, а віконні та дверні отвори завісьте вологою тканиною;

пийте більше води, часто вмивайтеся;

утримайтеся від куріння на час задимлення.

До слова, Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

Сполучені Штати Америки попередили: якщо Росія використовує хімічну зброю на території України, її чекають серйозні наслідки з боку США.

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