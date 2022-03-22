  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Харківщині російський танк розстріляв авто з сім’ю: загинула дитина

    Батьки та&nbsp;дев&rsquo;ятирічна&nbsp;дівчинка загинули - На Харківщині російський танк розстріляв авто з сім’ю: загинула дитина
    Батьки та дев’ятирічна дівчинка загинули
    фото з відкритих джерел

    Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором

    На Харківщині ворожий танк розстріляв автомобіль, в якому перебувала сім'я із дітьми. Загинули троє людей, в тому числі дев’ятирічна дівчинка. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

    «На Харківщині російський танк розстріляв авто, де перебувала сім'я з двома дітьми. Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно. Батьки та дев’ятирічна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення», – йдеться у повідомленні.

    Загалом через збройну агресію РФ в Україні станом на ранок 22 березня загинуло 117 дітей. Найбільше на Київщині – 58 та Харківщині – 40.

    Як повідомлялося, у Харкові під час бомбардування одного з житлових кварталів міста загинув 96-річний в’язень фашистських концтаборів — Борис Романченко. Він пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але не пережив «рятувальної операції Росії з денацифікації». Також у Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйнована майже тисяча цивільних об’єктів.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Харківщині російський танк розстріляв авто з сім’ю: загинула дитина