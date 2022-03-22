На Харківщині російський танк розстріляв авто з сім’ю: загинула дитина

Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором

На Харківщині ворожий танк розстріляв автомобіль, в якому перебувала сім'я із дітьми. Загинули троє людей, в тому числі дев’ятирічна дівчинка. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«На Харківщині російський танк розстріляв авто, де перебувала сім'я з двома дітьми. Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно. Батьки та дев’ятирічна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення», – йдеться у повідомленні.

Загалом через збройну агресію РФ в Україні станом на ранок 22 березня загинуло 117 дітей. Найбільше на Київщині – 58 та Харківщині – 40.

Як повідомлялося, у Харкові під час бомбардування одного з житлових кварталів міста загинув 96-річний в’язень фашистських концтаборів — Борис Романченко. Він пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але не пережив «рятувальної операції Росії з денацифікації». Також у Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйнована майже тисяча цивільних об’єктів.