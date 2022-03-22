Від рук окупантів в Україні загинуло 117 дітей

Зруйновано також понад 40 закладів для дітей

Найбільше постраждало дітей у Київській області – 58

Від початку вторгнення Росії на територію України від 24 лютого загинуло 117 дітей, понад 155 поранено. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Найбільше постраждало дітей у Київській – 58, Харківській – 40, Чернігівській – 31, Донецькій – 30, Миколаївській – 24, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14 областях», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в результаті бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 навчальних закладів, 72 з яких зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в Києві.

Зруйновано також понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об'єкти, бібліотеки.

«Ці дані не є остаточними, враховуючи відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де тривають активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях», – зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, евакуаційні автобуси з дітьми, які їхали з Маріуполя у безпечне місце, потрапили під обстріли. Чотирьох дітей госпіталізували.