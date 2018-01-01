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    Яму з арматурою на Шулявському мосту у Києві залатали

    З ями завглибшки 25 сантиметрів стирчала арматура
    Комунальники залатали яму на Шулявському мосту в Києві, через яку було пошкоджено понад 10 автомобілів. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «112 Україна». З ями завглибшки 25 сантиметрів стирчала арматура. У п'ятницю, 9 лютого, більш  ніж 10 автомобілів були пошкоджені. Машини ремонтували просто на мосту, через що
    • Сьогодні, 21:21
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    Ремонтні роботи на Шулявському мосту
    Скріншот з відео
    Ремонтні роботи на Шулявському мосту

    З ями завглибшки 25 сантиметрів стирчала арматура

    Комунальники залатали яму на Шулявському мосту в Києві, через яку було пошкоджено понад 10 автомобілів.

    Про це йдеться у сюжеті телеканалу «112 Україна».

    З ями завглибшки 25 сантиметрів стирчала арматура. У п'ятницю, 9 лютого, більш  ніж 10 автомобілів були пошкоджені.

    Машини ремонтували просто на мосту, через що утворився затор.

    Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

    Восени минулого року у Києві під Шулявським мостом застрягла вантажівка.

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