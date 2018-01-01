Яму з арматурою на Шулявському мосту у Києві залатали
- Сьогодні, 21:21
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Скріншот з відео
Ремонтні роботи на Шулявському мосту
З ями завглибшки 25 сантиметрів стирчала арматура
Комунальники залатали яму на Шулявському мосту в Києві, через яку було пошкоджено понад 10 автомобілів.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «112 Україна».
З ями завглибшки 25 сантиметрів стирчала арматура. У п'ятницю, 9 лютого, більш ніж 10 автомобілів були пошкоджені.
Машини ремонтували просто на мосту, через що утворився затор.
Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.
Восени минулого року у Києві під Шулявським мостом застрягла вантажівка.