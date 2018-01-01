Яму з арматурою на Шулявському мосту у Києві залатали

З ями завглибшки 25 сантиметрів стирчала арматура

Комунальники залатали яму на Шулявському мосту в Києві, через яку було пошкоджено понад 10 автомобілів. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «112 Україна». З ями завглибшки 25 сантиметрів стирчала арматура. У п'ятницю, 9 лютого, більш ніж 10 автомобілів були пошкоджені. Машини ремонтували просто на мосту, через що