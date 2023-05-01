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Вантажівка скинула з Північного моста в Києві металеву конструкцію. Поліція відшукала водія (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вантажівка скинула з Північного моста в Києві металеву конструкцію. Поліція відшукала водія (відео)
Металева конструкція звалилася з вантажівки в Дніпро
фото: скрін із відео

Патрульні за допомогою інформаційних баз та камер відеоспостереження оперативно розшукали 37-річного порушника

У Києві на Північному мосту у воду впала металева конструкція, яку утримувала вантажівка з краном-маніпулятором. Патрульні оперативно розшукали водія, який залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє преслужба Патрульної поліції Києва.

«Учора громадяни стали очевидцями події, як металева конструкція звалилася з вантажівки в Дніпро. Не розгубилися, встигли зафільмувати та ще й номер авто запам’ятати. Адже водій одразу зник з місця події», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що патрульні за допомогою інформаційних баз та камер відеоспостереження оперативно розшукали 37-річного порушника. Чоловік пояснив, що причиною ДТП став ненадійно закріплений вантаж, який перекинувся під час руху.

Поліцейські склали на водія протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП та викликали слідчих.

Раніше повідомлялося, що у столиці сталася моторошна ДТП на вулиці Олени Теліги. Легковий автомобіль Ford з'їхав з проїжджої частини дороги і влетів у дерево. Водій загинув на місці. 

Теги: ДТП Київ міст

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