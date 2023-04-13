Головна Одеса Новини
search button user button menu button

ДТП з автобусом на трасі Одеса-Рені: рух автомобілів призупинено

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ДТП з автобусом на трасі Одеса-Рені: рух автомобілів призупинено
На трасі Одеса-Рені призупинили рух транспорту через ДТП з автобусом
фото з відкритих джерел

Унаслідок аварії постраждав лише водій автобуса: його вже доправили до лікарні

На автодорозі Одеса-Рені зі сторони пункту пропуску «Удобне» тимчасово зупинений рух автотранспорту. Причиною тому є ДТП за участі автобуса. Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.

«Шановні жителі та гості міста Ізмаїл! У зв’язку із виникненням ДТП в с. Маяки прийнято рішення тимчасово зупинити пропуск транспортних засобів на в’їзд на транзитну ділянку автодороги Одеса-Рені зі сторони пункту пропуску «Удобне» з метою уникнення черг між пунктами пропуску Маяки та «Удобне», – попередив мер міста Ізмаїл Андрій Абрамченко.

ДТП з автобусом на трасі Одеса-Рені: рух автомобілів призупинено фото 1

За його словами, через це вже зібралися черги з автомобілів. Зі сторони пункту пропуску Маяки в напрямку с. Маяки вона простяглася на близько 7 км, а зі сторони пункту пропуску «Удобне» в напрямку в Ізмаїла становить близько 2 км.

Пасажирів доправили до Молдови
Пасажирів доправили до Молдови

Відомо, що пасажирський автобус, який їхав з Одеси до Кишинева, потрапив в аварію на трасі Одеса-Рені, неподалік від кордону з Молдовою. За даними молдовського відомства, усіх пасажирів автобуса вже доправили до Молдови. Госпіталізація знадобилася лише водієві.

Нагадаємо, що 9 квітня на автодорозі Київ-Чоп під Житомиром сталася аварія.

До слова, ввечері 4 квітня Народний артист України, син легендарного актора Богдана Ступки на своєму автомобілі Range Rover потрапив у Києві в ДТП: протаранив машину Mitsubishi, яка стояла на зупинці. У ній перебував чоловік, якого в результаті ДТП доставили в лікарню з численними травмами. Актора затримали, на нього відкрили кримінальну справу.

Пізніше Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід для артиста за фактом скоєння ним ДТП. Ступка має перебувати під нічним домашнім арештом до 5 червня включно. Підозрюваного звільнили в залі суду. Ступці заборонено покидати дім у період із 22.00 до 6.00. 

До слова, 8 квітня у Молдові перекинувся пасажирський автобус, що прямував із Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП ушпиталено дев'ять осіб. Унаслідок цієї аварії аварії постраждали п’ятеро українців.

Теги: Молдова ДТП автобус Ізмаїл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В 2019 році за роль Сіцінія Велута Ступка отримав «Київську пектораль»
Театр Франка знайшов заміну Остапу Ступці, який скоїв ДТП напідпитку
9 квiтня, 13:39
Молдова на боці України: Санду запевнила у підтримці
Молдова на боці України: Санду запевнила у підтримці
18 березня, 07:28
ЄС відправить спеціальну цивільну місію до Молдови
ЄС відправить спеціальну цивільну місію до Молдови
22 березня, 12:32
Авария произошла на трассе Бельцы-Дрокия около 09:40, в салоне автобуса находился 21 пассажир
В Молдове перевернулся автобус, следовавший в Киев, есть потерпевшие
8 квiтня, 16:48
Вступ України та Молдови до ЄС. Мішель повідомив, коли можуть розпочатися переговори
Вступ України та Молдови до ЄС. Мішель повідомив, коли можуть розпочатися переговори
28 березня, 15:48
Обвинувачений правоохоронець 13 років переховувався у Росії
Жінка, сина якої 30 років тому насмерть збив ДАІшник, отримає компенсацію
29 березня, 19:05
Президентка Молдови прибула з візитом в Україну (фото)
Президентка Молдови прибула з візитом в Україну (фото)
31 березня, 14:02
На місці ДТП продовжують працювати правоохоронці
Поблизу Києва зіткнулися автобус та дев'ять легковиків, є постраждалі (фото, відео)
3 квiтня, 08:55
Поліціянти ропзповіли, як спланувати маршрут поїздки з урахуванням ДТП на трасі Київ-Чоп
На трасі Київ-Чоп сталася ДТП: поліція розповіла, як об'їхати
9 квiтня, 22:41

Новини

ДТП з автобусом на трасі Одеса-Рені: рух автомобілів призупинено
ДТП з автобусом на трасі Одеса-Рені: рух автомобілів призупинено
На Одещині психічно хворий чоловік вбив власну матір
На Одещині психічно хворий чоловік вбив власну матір
СБУ затримала чиновника Одеської митниці: деталі
СБУ затримала чиновника Одеської митниці: деталі
Полювання на Himars закінчилося арештом. Український військовий працював на ворога
Полювання на Himars закінчилося арештом. Український військовий працював на ворога
Відбирав у солдатів бойові доплати: суд відправив скандального командира під варту
Відбирав у солдатів бойові доплати: суд відправив скандального командира під варту
Посадовець військової частини на Одещині відібрав у солдатів доплати на 600 тис. грн
Посадовець військової частини на Одещині відібрав у солдатів доплати на 600 тис. грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
22K
В Україні зафіксовано землетрус
19K
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
15K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
15K
Чистий четвер: листівки та привітання українською
12K
Страта українського полоненого: названо виконавців (відео)

Новини

Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
Сьогодні, 04:38
«Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату» – радник Зеленського
Сьогодні, 04:00
Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі
Сьогодні, 03:29

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту