ДТП з автобусом на трасі Одеса-Рені: рух автомобілів призупинено

На трасі Одеса-Рені призупинили рух транспорту через ДТП з автобусом

Унаслідок аварії постраждав лише водій автобуса: його вже доправили до лікарні

На автодорозі Одеса-Рені зі сторони пункту пропуску «Удобне» тимчасово зупинений рух автотранспорту. Причиною тому є ДТП за участі автобуса. Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.

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«Шановні жителі та гості міста Ізмаїл! У зв’язку із виникненням ДТП в с. Маяки прийнято рішення тимчасово зупинити пропуск транспортних засобів на в’їзд на транзитну ділянку автодороги Одеса-Рені зі сторони пункту пропуску «Удобне» з метою уникнення черг між пунктами пропуску Маяки та «Удобне», – попередив мер міста Ізмаїл Андрій Абрамченко.

За його словами, через це вже зібралися черги з автомобілів. Зі сторони пункту пропуску Маяки в напрямку с. Маяки вона простяглася на близько 7 км, а зі сторони пункту пропуску «Удобне» в напрямку в Ізмаїла становить близько 2 км.

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Пасажирів доправили до Молдови

Відомо, що пасажирський автобус, який їхав з Одеси до Кишинева, потрапив в аварію на трасі Одеса-Рені, неподалік від кордону з Молдовою. За даними молдовського відомства, усіх пасажирів автобуса вже доправили до Молдови. Госпіталізація знадобилася лише водієві.

Нагадаємо, що 9 квітня на автодорозі Київ-Чоп під Житомиром сталася аварія.

До слова, ввечері 4 квітня Народний артист України, син легендарного актора Богдана Ступки на своєму автомобілі Range Rover потрапив у Києві в ДТП: протаранив машину Mitsubishi, яка стояла на зупинці. У ній перебував чоловік, якого в результаті ДТП доставили в лікарню з численними травмами. Актора затримали, на нього відкрили кримінальну справу.

Пізніше Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід для артиста за фактом скоєння ним ДТП. Ступка має перебувати під нічним домашнім арештом до 5 червня включно. Підозрюваного звільнили в залі суду. Ступці заборонено покидати дім у період із 22.00 до 6.00.

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До слова, 8 квітня у Молдові перекинувся пасажирський автобус, що прямував із Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП ушпиталено дев'ять осіб. Унаслідок цієї аварії аварії постраждали п’ятеро українців.