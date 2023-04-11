У Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус із українцями: є постраждалі

Двох чоловіків з України, внаслідок аварії, госпіталізували з різними травмами

Попередньо, причиною аварії став туман

У польському Мисловіце на трасі А4 зіткнулися два мікроавтобуси. Один з них перевозив українців. Про це повідомляє myslowice.naszemiasto.pl.

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Зазначається, дорожньо-транспортна пригода сталась у ніч проти 11 квітня. Двох чоловіків з України госпіталізували з різними травмами.

Попередньо, причиною аварії став туман і нездатність підібрати швидкість відповідно до дорожніх умов. Один автомобіль в'їхав у задню частину іншого. Також поліція додала, що цією ділянкою дороги було складно рухатись через ремонт траси.

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Причини аварії розслідують польські правоохоронці.

Нагадаємо, у суботу, 8 квітня, у Молдові перекинувся пасажирський автобус, що прямував із Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП ушпиталили дев'ять осіб.

Також у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса сполученням Варшава – Одеса.

До слова, між Україною та Польщею тестується маршрут євроколією.