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Моторошна ДТП у Києві: водій загинув на місці (фото, відео)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Моторошна ДТП у Києві: водій загинув на місці (фото, відео)
Ранкова ДТП у Києві
Фото: ДСНС

В столиці зранку сталася жахлива

В столиці, 27 березня, сталася моторошна ДТП на вулиці Олени Теліги. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

Як стало відомо, легковий автомобіль Ford з'їхав з проїжджої частини дороги і влетів у дерево. Водій загинув на місці. 

Унаслідок зіткнення чоловіка затиснуло між сидінням та центральною стійкою автівки. Рятувальники деблокували тіло загиблого за допомогою спеціальних інструментів.

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«Рятувальники виїжджали на місце події, деблокували тіло водія. Це все, що відомо. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці», - зазначили в ДСНС.

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Нагадаємо, вихідними в центрі столиці, на Хрещатику згорів автомобіль.

Теги: ДТП водій автомобіль

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