Моторошна ДТП у Києві: водій загинув на місці (фото, відео)
В столиці зранку сталася жахлива
В столиці, 27 березня, сталася моторошна ДТП на вулиці Олени Теліги. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Києві.
Як стало відомо, легковий автомобіль Ford з'їхав з проїжджої частини дороги і влетів у дерево. Водій загинув на місці.
Унаслідок зіткнення чоловіка затиснуло між сидінням та центральною стійкою автівки. Рятувальники деблокували тіло загиблого за допомогою спеціальних інструментів.
«Рятувальники виїжджали на місце події, деблокували тіло водія. Це все, що відомо. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці», - зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, вихідними в центрі столиці, на Хрещатику згорів автомобіль.
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