На трасі Київ-Чоп сталася ДТП: поліція розповіла, як об'їхати

Поліціянти ропзповіли, як спланувати маршрут поїздки з урахуванням ДТП на трасі Київ-Чоп

Рух транспорту в напрямку міста Рівне ускладнений

Сьогодні, 9 квітня, сталася дорожно-транспортна пригода на автодорозі Київ-Чоп під Житомиром. Про це повідомила патрульна поліція України.

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«У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою без потерпілих, що сталась на автодорозі Київ-Чоп (об'їзна дорога Житомира), поблизу села Кам'янка Житомирської області, рух транспорту в напрямку міста Рівне ускладнений», – повідомили патрульні.

Аварія на трасі Київ-Чоп фото: Патрульна поліція України

Зараз вони забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.

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«Для забезпечення безпечного проїзду транспортних засобів, рух об'їзною Житомира здійснюється у напрямку міста Рівне, рух транспорту в напрямку міста Києва організовано через місто Житомир», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 4 квітня Народний артист України, син легендарного актора Богдана Ступки на своєму автомобілі Range Rover потрапив у Києві в ДТП: протаранив машину Mitsubishi, яка стояла на зупинці. У ній перебував чоловік, якого в результаті ДТП доставили в лікарню з численними травмами. Актора затримали, на нього відкрили кримінальну справу.

Пізніше Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід для артиста за фактом скоєння ним ДТП. Ступка має перебувати під нічним домашнім арештом до 5 червня включно. Підозрюваного звільнили в залі суду. Ступці заборонено покидати дім у період із 22.00 до 6.00.

До слова, 8 квітня у Молдові перекинувся пасажирський автобус, що прямував із Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП ушпиталено дев'ять осіб. Унаслідок цієї аварії аварії постраждали п’ятеро українців.