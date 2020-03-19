З понеділка зміниться графік виходу відеоуроків для школярів



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На телеканалі «Київ» виходить програма «Відкритий урок»

Трансляція відеоуроків на телеканалі «Київ» б'є рекорди

На телеканалі «Київ» стала справжнім хітом трансляція уроків зі шкільної програми. Всього за перший тиждень вийде 20 унікальних відеозанять.

Дуже багато побажань висловлювали глядачі на соціальних сторінках каналу в інтернеті.

Тому з наступного понеділка, 23 березня, змінюється графік виходу уроків. Тепер вони будуть транслюватися єдиним блоком о 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, а повтори - з 13:10 до 15:00.

Нагадаємо, що за ініціативи київської мерії і Департаменту освіти КМДА у зв'язку з карантином стартував освітній проект «Відкритий урок». Телеканалу «Київ» вдалося залучити до співпраці кращих викладачів Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка, вчителів столичних шкіл і ліцеїв. Серед них є кілька Заслужених учителів України, як, наприклад, Яна Коваль (хімія), Олександр Худобець (історія). А також фіналіст Global Teacher Prize Ukraine 2018, який увійшов до рейтингу «Топ 30 до 30-ти» Олександр Черкас (вчитель інформатики, української мови і літератури).

Як показав перший тиждень зйомок, для багатьох викладачів, не дивлячись на їх колосальний досвід, це виявилося справжнім виходом «із зони комфорту». Адже багато хто звик мати зворотню реакцію від учнів, чого не може передати телевізійна камера. Так само складність полягала в тому, що часто не виходить посилатися на будь-який підручник, адже вони різні.

Надалі передбачається, що програма «Відкритий урок» стане постійною і буде охоплювати не тільки випускні класи.

Дивіться анонси «Відкритого уроку» на офіційній сторінці телеканалу «Київ» в Facebook. Також пряму трансляцію та запис відеоуроків можна подивитися на Youtube каналі

Як повідомлялося, інформацією про запуск проєкту зацікавилося майже 265 тис. людей. Найбільше переглядів набрала перша трансляція – урок історії України. Понад 20 тис. переглядів на Youtube – каналі після першого онлайн ефіру. Далі перегляди на сторінці у Facebook – 12 тис. глядачів.