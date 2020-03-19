Діти на карантині: понад 20 тис. школярів дивляться телеуроки



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Відеоуроки транслює телеканал «Київ»

Триває четвертий день телеуроків для старшокласників Києва, які на період протиепідемічних заходів перебувають на дистанційному навчанні. Інформацією про запуск проєкту зацікавилося майже 265 тис. людей (75% – органічне охоплення). Про це стало відомо з даних, які опублікував телеканал «Київ» на своїх офіційних ресурсах.

Найбільше переглядів набрала перша трансляція – урок історії України. Понад 20 тис. переглядів на Youtube – каналі після першого онлайн ефіру. Далі перегляди на сторінці у Facebook – 12 тис. глядачів.

«У зв’язку із вимушеними заходами, які ми запровадили у школах, дітки мають продовжувати навчатися, особливо це стосується школярів старших класів, які готуються до вступу до вищих навчальних закладів. Тому було прийнято рішення спільно з телеканалом «Київ», журналістами, ведучими та вчителями створити такий безпрецедентний онлайн-проект, який набирає популярність серед школярів та їхніх батьків. Уроки продовжуються. Слідкуйте за актуальним розкладом на офіційних сторінках каналу та в соціальних мережах. Попри будь-які обставини робимо комфортні умови для киян», – зазначив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

Розклад занять #ВідкритийУрок2020 для 11 класів на 19 березня:

13:05 Англійська мова

14:30 Математика

Також пряму трансляцію та запис відеоуроків можна подивитися на Youtube каналі