У Кличка заспокоїли вчителів: усі отримають зарплату



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Департамент освіти і науки видав наказ щодо роботи освітніх закладів на час карантину

Працівники столичних закладів освіти перейшли на роботу у віддаленому доступі і на час тимчасового призупинення освітнього процесу їм гарантується середня заробітна плата. Про це повідомив профільний заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Усі без винятку працівники освіти Києва отримають заробітну плату. У випадках, коли керівники закладів освіти рекомендують своїм працівникам брати відпустки за власний рахунок, звертайтеся до Департаменту освіти і науки КМДА або до Служби освітнього омбудсмена», – заявив він.

Відповідний Наказ Департаменту освіти і науки регламентує наступне:

за умови організації роботи в дистанційному режимі, заробітна плата зберігається;

працівники приходять на робочі місця в разі крайньої необхідності;

роботу гуртків, секцій і студій припинено;

усі нарадчі заходи переведено у телефонний, чи відеоформат, а прийоми громадян – скасовано;

працівникам, що ходять на роботу, щоденно вимірюють температуру та відправляють додому в разі виявлення ознак захворювання. Для дотримання правил гігієни у приміщеннях завжди є мило, дезінфікуючі засоби, одноразові рушнички, серветки. НЕ допускаються до роботи працівники, що відвідували країни інфекційного ризику 2 тижні з моменту прибуття до Києва.

Також Мондриївський застеріг батьків від сумнівних установ, що пропонують освітні послуги, а також послуги з догляду за малолітніми дітьми. Батькам необхідно знайти можливість догляду за дітьми вдома, обмежити контакти дітей і власні, дотримуватись усіх санітарних вимог, температури та провітрювання приміщень.

Враховуючи звернення київського міського голови Віталія Кличка до роботодавців установ та підприємств усіх форм власності щодо максимального переведення на дистанційний режим роботи співробітників (особливо тих, хто має вдома малолітніх дітей та людей групи ризику) із 17 березня 2020 року, виконати карантинні заходи буде можливо.

Нагадаємо, з 17 березня столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.

Як повідомлялося, телеканал «Київ» спільно з Департаментом освіти і науки столичної держадміністрації починає з 16 березня трансляцію відеоуроків, які в прямому ефірі проведуть кращі вчителі столичних шкіл і ліцеїв.

Крім того, деякі столичні школи організували проведення відеоуроків для своїх учнів.

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