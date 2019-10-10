Карабін, вибухівка, патрони: спецпризначенці знайшли у киянина арсенал зброї (фото)



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Поліція знайшла боєприпаси та зброю під час обшуку у помешканні киянина та гаражі Фото: Нацполіція

За словами чоловіка, арсенал боєприпасів він нібито привіз зі сходу країни

Днями на вулиці Сім'ї Сосніних у Святошинському районі столиці бійці полку поліції особливого призначення помітили автомобіль, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху. Після зупинки поліцейські перевірили документи автовласника та під час огляду іномарки виявили у багажнику мисливський карабін з ознаками переробки та патрони до нього.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У подальшому працівники поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання правопорушника та в його гаражі. Звідти правоохоронці вилучили тубус реактивного протитанкового гранатомета РПГ-22, близько 300 грамів пластиду, 4 запали УЗРГМ-2, а також більше 1000 патронів різного калібру.

«Затриманий - 36-річний киянин, котрий до цього випадку не потрапляв у поле зору правоохоронців. За словами підозрюваного, такий арсенал боєприпасів він нібито привіз зі сходу країни, де перебував під час бойових дій. Наразі ця інформація перевіряється», - розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке розслідується за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті карається позбавленням волі до семи років.

Суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.