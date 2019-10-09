На Одещині триває місячник добровільної здачі зброї



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Правоохоронці звітують за перший тиждень добровільної здачі зброї

За перший тиждень проведених заходів до ізмаїльської поліції громадяни здали дев’ять одиниць зброї та майже чотири сотні патронів.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Так, троє жителів Ізмаїльського району принесли до відділу поліції мисливські рушниці, ще п’ятеро - газові пістолети, один газовий револьвер та ще один - 390 патронів калібру 5.6 мм.

З усього арсеналу дві рушниці, за бажанням власників, будуть переоформлені, решту зброї та набоїв правоохоронці знищать.

Поліцейські нагадують: незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки - це правопорушення, за яке законом передбачена кримінальна відповідальність.

Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності. В подальшому дані громадяни мають можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.