За добу коронавірус виявлено ще у 28 киян, а одужали - удвічі більше



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Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Джерело: пресслужба мера Києва

Серед нових випадків Covid-19 - п'ять хворих медиків

Станом на ранок 2 червня, у Києві підтверджено 3071 випадок Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 28 осіб. Одна людина померла.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За попередню добу збільшення складало 58 осіб.

«Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 28 людей. Із них 5 медиків. Одна людина померла. Всього за період пандемії в столиці 69 летальних випадків. На сьогодні в Києві вже 3071 підтверджений випадок захворювання на Covid-19», - написав Кличко.

Серед тих, що захворіли:

11 жінок віком від 21 до 63 років,

дві дівчинки, яким 2 та 5 років,

15 чоловікiв від 29 до 80 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 64 людини. Усього коронавірус подолали 718 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксували в Дніпровському районі - 8. У Деснянському і Святошинському - по 4. В Оболонському та Дарницькому - по 3 випадки», - зазначив мер столиці.

«Я не втомлюся звертатися до киян: не нехтуйте правилами! Бережіть себе та тих, хто поруч!» - наголосив Кличко.

У Київській області зафіксовано 1623 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 23 особи. За попередню добу збільшення складало 27 осіб. Загалом одужали 399 людей (за добу 1), померли – 36 (за добу 1).

Коронавірус в Україні

Всього 24340

Хворіють 13535

Одужали 10078

Померли 727

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Нагадаємо, станом на ранок 1 червня, у Києві було підтверджено 3043 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.

У Київській області було зафіксовано 1600 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 27 осіб