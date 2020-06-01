Коронавірус у Києві: за добу майже 60 нових випадків Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Київщині зафіксовано 27 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок 1 червня, у Києві підтверджено 3043 випадки Covid-19.

Таким чином, за добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб. За попередню добу збільшення складало 81 особу. З початку епідемії у Києві одужали 654 людини (за добу 6), померли 68 осіб (за добу 2).

У Київській області зафіксовано 1600 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 27 осіб. За попередню добу збільшення складало 17 осіб. Загалом одужали 398 людей (за добу 4), померли – 35 (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 24012 випадків Covid-19. Протягом 31 травня отримано 340 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 23672

Хворіють 13426

Одужали 9538

Померли 708

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 31 травня, у Києві було підтверджено 2985 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 81 особу.

У Київській області було зафіксовано 1573 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 17 осіб.