Від коронавірусу у світі одужали майже 2,7 млн осіб



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Всього у світі 6 266 192 особи інфіковано.

Станом на ранок вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 375 526 осіб. У свою чергу, одужали 2 695 829.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 6 266 192 особи інфіковано.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 105 165 осіб, Великій Британії — 39 127, Італії — 33 475, Бразилії — 29 937, Франції — 28 836 та Іспанії — 27 127. У Китаї загалом — 4638, за останній місяць не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 811 370), Бразилія (526 447), Росія (414 328), Велика Британія (277 736), Іспанія (239 638), Італія (233 197), Індія (198 370), Франція (189 348), Німеччина (183 594), Перу (170 039) і Туреччина (164 769).

Нагадаємо, 1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9 690 одужали, 718 померли. Протягом позаминулої доби лабораторно підтверджено 340 випадків, це на 128 випадків менше, ніж днем раніше (468). Усього виявлено 24 012 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 725 у дітей, 4 621 – у медиків. З 340 людей, що захворіли за останню добу, 13 дітей – (вчора 12), медиків – 79 (вчора 67). Одужали - 152, померли – 10 (вчора 12). За добу госпіталізовані 97 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 24340

Хворіють 13535

Одужали 10078

Померли 727

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Респіраторну хворобу Covid-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.