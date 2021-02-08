За добу в Києві менше сотні нових хворих на коронавірус

Добові показники захворюваності на Covid-19 у Києві різко впали

За минулу добу, 7 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 88 людей. Це на 109 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 6 лютого було 197 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 130324 випадки захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 79624 особи (за добу 114), померли 2447 осіб (за добу 5).

У Київській області зафіксовано 70638 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 97 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 176 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 60404 особи (за добу 550), померли 1158 людей (за добу 1).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1246990 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 7 лютого зафіксовано 2141 хворий на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 7 лютого у Києві було підтверджено 130236 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 197 осіб.

У Київській області було 70541 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 176 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.