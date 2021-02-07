Франція готується до нового локдауну через британський штам вірусу

З початку пандемії у Франції виявлено 3,3 млн випадків зараження, померо 78 794 людини

Наступного місяця «британський» вірус стане поширенішим за звичайний

Кількість зафіксованих випадків зараження британським штамом Covid-19 у Франції щотижня зростає на 50% і до початку березня або навіть раніше британський штам переважатиме за кількістю заражень у цій країні. Такі цифри наводить комітет з науки, що консультує уряд Франції з питань пандемії, повідомляє Уніан з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, хоча частка тих, хто заразився британським штамом щодо загального числа заражень наразі невелика і становить близько 14%, експерти комітету не виключають, що може виникнути необхідність у третьому локдауні, щоб зупинити поширення британського штаму.

За даними Департаменту охорони здоров'я Франції, в цілому з початку пандемії в країні виявлено 3,3 млн випадків зараження, померли 78 794 людини.

24 січня 2021 року влада Франції заявила про те, що має намір ввести в країні третій локдаун у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Станом на 6 лютого 2021 року, понад 1,9 млн французів отримали першу дозу вакцини, і 247 тис – вже встигли отримати другу.

Як повідомив наприкінці січня премʼєр Великої Британії Борис Джонсон, новий «британський» штам коронавірусу є не тільки заразнішим, а й, ймовірно, на 30% смертельнішим за домінуючий різновид Covid-19.