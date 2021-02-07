У Києві за добу виявили 197 нових хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

У столиці виявили за минулу добу 197 хворих на коронавірус. Померли 16 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«197 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в місті 2442 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 130 236», – повідомив Кличко.

Захворіли: 112 жінок віком від 19 до 88 років, 71 чоловік віком від 20 до 90 років, 5 дівчаток від 3 до 17 років та 9 хлопчиків від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Одужали минулої доби 369 людей. Загалом коронавірус подолали 79 510 киян.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 55, у Деснянському – 40 та в Солом’янському районі – 33 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 1244849

Одужали 1073046

Хворіють 148206

Померли 23597

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні станом на 7 лютого зафіксовано 3370 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

Читайте також: