  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві за добу виявили 197 нових хворих на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Минулої доби у столиці померли 16 людей - У Києві за добу виявили 197 нових хворих на коронавірус
    Минулої доби у столиці померли 16 людей

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    У столиці виявили за минулу добу 197 хворих на коронавірус. Померли 16 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «197 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в місті 2442 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 130 236», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 112 жінок віком від 19 до 88 років, 71 чоловік віком від 20 до 90 років, 5 дівчаток від 3 до 17 років та 9 хлопчиків від 2 до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Одужали минулої доби 369 людей. Загалом коронавірус подолали 79 510 киян.

    1612696301

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 55, у Деснянському – 40 та в Солом’янському районі – 33 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1244849
    • Одужали
      1073046
    • Хворіють
      148206
    • Померли
      23597

    Нагадаємо, в Україні станом на 7 лютого зафіксовано 3370 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

    Читайте також:
    Пандемія. Поки Захід «палає», Україна долає?
    Теги: Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies