За добу в Києві виявлено менше 700 нових хворих на коронавірус

Від початку епідемії в Києві зафіксовано понад 100 тис. випадків Covid-19

За останню добу найбільша кількість випадків Covid-19 зареєстрована в Києві

За минулу добу, 20 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 673 людей. Це на 83 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 19 грудня було 756 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 101123 випадки захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 32739 осіб (за добу 564), померли 1723 особи (за добу 10).

У Київській області зафіксовано 53463 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 456 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 594 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 24812 осіб (за добу 200), померли 881 людина.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 970993 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 20 грудня зафіксовано 6545 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 20 грудня у Києві було підтверджено 100450 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 756 осіб.

У Київській області було зафіксовано 53007 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 594 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.