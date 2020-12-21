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    У світі

    Стать має значення? Хто частіше помирає від Covid-19

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    <p>Кількість заражень коронавірусом як чоловіків, так і жінок однакова</p> - Стать має значення? Хто частіше помирає від Covid-19

    Кількість заражень коронавірусом як чоловіків, так і жінок однакова

    З’явилися статистичні дані щодо смертності від Covid-19 серед чоловіків та жінок

    У більшості країн світу чоловіки помирають від викликаних Covid-19 ускладнень набагато частіше за жінок.

    Про це повідомляє ВВС з посиланням на статистичні дані.

    Так, станом на 30 листопада на чоловіків припадало понад три чверті смертей в Ємені, Бангладеш, Таїланді, Малаві та Нігерії та майже стільки ж в Афганістані та Пакистані.

    У Туреччині, Сербії, Киргизстані та Гонконгу цей показник становить приблизно 62%. Серед країн з найбільшою кількістю смертей від Covid-19 частка смертей чоловіків становила 64% в Індії та Мексиці, 58% - у Бразилії та 54% - у США.

    При цьому кількість заражень як чоловіків, так і жінок однакова.

    Зазначимо, за даними Держстату, за сім місяців від Covid-19 померло 1,5 тис. українців, а від раку – понад 45 тисяч.

    До слова, в Україні за добу 19 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      964
    • Одужали
      581
    • Хворіють
      366
    • Померли
      16
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    Теги: здоров'я медицина статистика жінка чоловік коронавірус
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