Стать має значення? Хто частіше помирає від Covid-19

Кількість заражень коронавірусом як чоловіків, так і жінок однакова

З’явилися статистичні дані щодо смертності від Covid-19 серед чоловіків та жінок

У більшості країн світу чоловіки помирають від викликаних Covid-19 ускладнень набагато частіше за жінок.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на статистичні дані.

Так, станом на 30 листопада на чоловіків припадало понад три чверті смертей в Ємені, Бангладеш, Таїланді, Малаві та Нігерії та майже стільки ж в Афганістані та Пакистані.

У Туреччині, Сербії, Киргизстані та Гонконгу цей показник становить приблизно 62%. Серед країн з найбільшою кількістю смертей від Covid-19 частка смертей чоловіків становила 64% в Індії та Мексиці, 58% - у Бразилії та 54% - у США.

При цьому кількість заражень як чоловіків, так і жінок однакова.

Зазначимо, за даними Держстату, за сім місяців від Covid-19 померло 1,5 тис. українців, а від раку – понад 45 тисяч.

До слова, в Україні за добу 19 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 964

Одужали 581

Хворіють 366

Померли 16