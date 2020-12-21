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    У світі коронавірус виявили у понад 77 млн людей

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    Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до 1,6 млн осіб - У світі коронавірус виявили у понад 77 млн людей
    Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до 1,6 млн осіб

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 54 млн осіб

    У світі станом на 21 грудня коронавірус зафіксували у понад 77 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали понад 54 млн людей.

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    За минулу добу у світі найбільше людей одужало у США – 10,6 млн. Також у Індії вилікувалося більше 9 млн осіб, близько 6,2 млн – у Бразилії. Росія офіційно повідомляє про одужання 2,2 млн хворих із зареєстрованих 2,8 млн випадків. 

    За минулу добу зафіксовано щонайменше 334 тисячі осіб, які побороли недугу.

    В Україні за добу 19 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень. Загалом від початку епідемії вже виявили 964448 випадків інфікування, з них 581162 людини одужали та 16585 – померли від ускладнень.

    Теги: США хвороби вірус коронавірус
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