У світі коронавірус виявили у понад 77 млн людей

Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до 1,6 млн осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 54 млн осіб

У світі станом на 21 грудня коронавірус зафіксували у понад 77 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали понад 54 млн людей.

За минулу добу у світі найбільше людей одужало у США – 10,6 млн. Також у Індії вилікувалося більше 9 млн осіб, близько 6,2 млн – у Бразилії. Росія офіційно повідомляє про одужання 2,2 млн хворих із зареєстрованих 2,8 млн випадків.

За минулу добу зафіксовано щонайменше 334 тисячі осіб, які побороли недугу.

В Україні за добу 19 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень. Загалом від початку епідемії вже виявили 964448 випадків інфікування, з них 581162 людини одужали та 16585 – померли від ускладнень.