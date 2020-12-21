ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу

У ВООЗ сумніваються, що новий штам вплине на ефективність вакцин

Вірогідність модифікації вірусу збільшується зі зростанням випадків його передачі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розкрила причину появи більш небезпечної мутації коронавірусу в Великобританії, проте закликає не панікувати.

Про це в ефірі BFM TV заявила директор департаменту пандемій та епідемій ВООЗ Сільві Бріан.

За її словами, вірогідність модифікації вірусу збільшується зі зростанням випадків його передачі. Крім того, оскільки коронавірус має тваринне походження, в ході мутацій він поступово пристосовується до організму людини, зазначила експерт.

«Тому при кожних виявлених мутаціях слід визначати, які саме нові характеристики він набуває, відбуваються великі зміни, або ж це просто звичайна еволюція», – пояснила директор департаменту ВООЗ.

Зараз ВООЗ не відзначає вплив нової мутації SARS-CoV-2 на летальність. Також в організації сумніваються, що новий штам вплине на ефективність вакцин.

Бріан назвала правильними заходи, що введені у Великій Британії. Вона висловила надію, що обмеження дозволять сповільнити поширення нової мутації до початку масової вакцинації. Проте, ситуація залишається невизначеною, і не виключено, що країнам доведеться прийняти додаткові заходи обережності.

Напередодні глава МОЗ Британії визнав, що: ситуація з новим штамом коронавірусу вийшла з-під контролю.

Міністр також назвав «абсолютно безвідповідальною поведінкою» стовпотворіння людей на вокзалах, яке відбулося через те, що жителі Лондона намагалися виїхати з міста до вступу в силу нового локдауну.

Як відомо, Німеччина ініціювала термінове засідання членів ЄС через новий штам коронавірусу.

Раніше стало відомо, що за межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. 20 грудня також в Італії зафіксовано випадок зараження мутованим типом коронавірусу.

Зазначимо, що ВООЗ закликає Європу посилити контроль через мутацію коронавірусу.

Уряд Нідерландів вже заявив, що найближчими днями почне роботу з іншими країнами-членами Євросоюзу для вивчення можливого поширення нового штаму. Крім того, країна закрила авіасполучення з Великобританією до 1 січня.

Слідом за Нідерландами авіарейси відміняють в Німеччині, Австрії, Італії та Бельгії.

Нагадаємо, з 20 грудня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії – Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки.

Раніше у грудні ВООЗ оцінила небезпеку нової мутації коронавірусу SARS-CoV-2, виявленої у Великій Британії. За інформацією фахівців, вона більш заразна, але в цілому не змінює рівень небезпеки захворювання.