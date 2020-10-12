За добу в Києві виявлено менше нових хворих на коронавірус, ніж у столичній області



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Хворих на коронавірус із ускладненнями госпіталізують

Минулої доби від коронавірусу померли шестеро киян

За минулу добу, 11 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 196 осіб. Це на 306 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 10 жовтня було 502 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 27693 випадки захворювання на Covid-19.

Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві одужали 9793 особи (за добу 91), померли 487 осіб (за добу 6).

У Київській області зафіксовано 11309 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 213 осіб. За попередню добу збільшення складало 203 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 6694 особи (за добу 96), померли 237 людей (за добу 4).

Загалом в Україні підтверджено 265454 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 11 жовтня зафіксовано ще 4420 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 11 жовтня у Києві було підтверджено 27497 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 502 осіб.

У Київській області було зафіксовано 11098 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 203 особи.

Нагадаємо, з 12 жовтня Київ знову перейшов до «помаранчевої» карантинної зони.